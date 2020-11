Cosa rende la Fantini Pelletteria, la migliore produttrice di zaini in pelle?La qualità, per donna e per uomo, con un uso alternativo rispetto alla classica borsa in pelle.

Cosa rende la Fantini Pelletteria, la migliore produttrice dei migliori zaini in pelle? La qualità degli zaini in vera pelle, per donna e per uomo, con un uso alternativo rispetto alla classica borsa in pelle.

Zaini in pelle per donna

Zaino Fantini modello Angelico in vera pelle

Uno zaino in pelle per donna consente di riporre maggiori oggetti all’interno, di riporre un veloce cambio vestiti. Con gli zaini in pelle per donna, made in Italy, artigianali, non passerete inosservati, la rifinitura rende gli zaini un accessorio elegante, di tendenza.

Non producono solo i classici colori della vera pelle, ma anche i migliori zaini colorati, colore blu, giallo e rosso.

Le signore avranno un look giovanile, grazie ai modelli realizzati, dagli zaini in vacchetta toscana, vintage, agli zaini in pelle pieno fiore lavata.

Zaini in pelle per uomo

E per quanto riguarda l’uomo, gli zaini in vera pelle della Fantini Pelletteria, oltre a dare un tocco in più di ricercatezza, garantiscono un uso duraturo nel tempo, la vera pelle italiana consente allo zaino di essere usato senza particolari accortezze dal pubblico maschile.

Oltre a produrre i migliori zaini in pelle, questa azienda è anche rinomataper la creazione e produzione dell’iconica Borsa da Medico in vera pelle.

Fantini Pelletteria: una garanzia

Zaino Fantini marrone in vero cuoio

Gli zaini della Fantini Pelletteria possono considerarsi accessori nel settore della moda italiana. Una garanzia di qualità, fatto a mano, artigianale, made in Italy, che questa azienda familiare, come un tempo, tramanda di generazione in generazione.

Coniuga l’eleganza e lo stile con la comodità e la praticità, per un uso giornaliero e di tendenza di questo accessorio, lo zaino in vera pelle, divenuto ormai indispensabile per la vita frenetica di tutti i giorni.

Affidati all’esperienza e alla creatività di un’azienda di Pelletteria che fa del made in Italy e della qualità i suoi punti di forza, accontentando le esigenze di tutti i suoi clienti da anni.