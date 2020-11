Ad ogni look corrisponde un mood, che racconta di noi: ecco i look che ameremo nella prossima primavera/estate 2021, un piccolo riepilogo dalla Fashion Week 2020

Quando scegliamo un look da indossare non è solo perché ci piace e ci sta bene, ma senza rendercene conto scegliamo outfit che raccontino di noi e di quello che desideriamo esprimere al mondo. E lo stesso fanno gli stilisti, che anche nelle ultime Fashion Week 2020 hanno raccontato al mondo come immaginano noi donne nella prossima primavera/estate 2021.

E se abbiamo lasciato che ci incantassero i colori della Fashion Week 2020, adesso lasciamo che siano le sfumature, i mood e gli abbinamenti che gli stilisti hanno pensato per noi, sognando di vivere un’estate up e luminosa.

Fashion week 2020: nel 2021 la primavera/estate ama i look mixati

Se estate vuol dire relax e leggerezza, gli stilisti ci aggiungono anche una parola d’ordine: easy comfy. La tendenza del pratico e comodo spopolerà ancora, soprattutto in estate per sentirsi libere e disinvolte: il look sportivo quindi incontra il casual, per un mix capace di essere ricercato ma attento ai dettagli pratici, quali felpe, pantaloni jogger, top sportivi e crop.

– Ispiratevi a Prada per la prossima estate e non sentitevi fuori luogo se ad una gonna lunga, magari in tulle, abbinate una felpa oversize e un paio di décolléte.

– E se gran parte dell’estate la si trascorre in città, possiamo smorzare anche il look da ufficio, privilegiando tailleur ampi, comodi e leggeri, scegliendo tra pantaloni morbidi o dritti ma pratici. Anche Max Mara infatti rivede il suo dress code classico, privilegiando tessuti eleganti ma sobri.

Romantica, naturale, spensierata: i look mood vacanzieri

L’estate ci incanta perché sa regalarci sfumature sempre diverse e variegate, a cominciare dai paesaggi che possiamo ammirare intorno al mondo. E i colori delle passerelle cercano di catturarne un po’, per farci sentire un po’ della magia di quei panorami che vediamo.

– Terra, mare, avventura, si incontrano nei look mood di Chloé, un look urban che sa di esotico. Impossibile non sentirsi di turiste per caso, pronte ad avventurarsi in nuovi mondi, tra lingue, culture e sguardi nuovi.

– Mare, sole e la voglia di abitare per un po’ in un luogo diverso, lontano dai ritmi cittadini: questo è il look freshness mood che esalta colori pittoreschi, sgargianti come suggerisce Tom Ford. A volte basta davvero un costume e una mise chic per stare già bene e pensare solo a goderci l’estate.