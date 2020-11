La passione ninety dell’autunno/inverno 2020-2021 inonda le collezioni: nasce la capsule Sailor Moon x Bersha, sportiva, casual e lunare.

Quante di noi negli anni ’90 hanno sognato di essere e sentirsi un po’ paladine della giustizia direttamente arrivate dalla luna? Questo autunno/inverno 2020-2021 ci permetterà ancora di sognarlo, perché Sailor Moon x Bershka è l’esclusiva capsule collection che include outfit e accessori dedicati esclusivamente alla guerriera della luna. La collezione ha un appeal sportivo che include tute, felpe e t-shirt, ma anche capi casual che cavalcano outfit di tendenza invernale: tutto naturalmente richiamando simboli e immagine iconiche dell’amata Sailor Moon.

Sailor Moon x Bershka: una linea comfy e trendy

La palette di colori che domina la capsule Bershka dedicata a Sailor Moon sarà la gioia di tutte le amanti della moda anni ’90. Colori tenui ma shocking e sgargianti, ma da poter mixare con colori neutro, basic o vivaci per chi vuole sposare pienamente il dress code allegro del ninety style.

Non mancano però anche colori come il nero per body e pantaloni sportivi che richiamano loghi e simboli caratteristici dell’anime. Pezzo forte è sicuramente la morbidissima tuta bianca con i simboli delle guerriere Sailor. Perfetta come outdoor o per stare a casa con stile.

Design anni ’90 iconico sicuramente nella magliettina lupetto crop con la stampa caratteristica delle Pretty Guardian, ma anche nelle numerose t-shirt bianche e nere dedicate ad ognuna delle protagoniste del cartone animato. Inclusi nella capsule anche slip in cotone, accessori per il cellulare, borse shopper e bijoux.

Dove acquistare la capsule Bershka dedicata alle gurriere Sailor

La capsule collection Sailor Moon x Bershka è già disponibile online sul sito ufficiale del brand. I capi abbigliamento infatti sono quasi tutti disponibili per essere inseriti in un carrello.

Gli accessori invece non tutti sono disponibili online, ma è possibile acquistare la collezione anche nei negozi fisici: gradualmente quindi potremo trovarli anche lì. Una collezione perfetta quindi per chi desidera rivivere un po’ delle avventure di Sailor Moon, lo stile anni ’90 e perché no, pensare di regalarla ad un’amica particolarmente appassionata.

