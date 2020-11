A forma di cubo, parallelepipedo o a cilindro, l’autunno/inverno 2020-2021 ha bisogno di fantasia. Ecco perché la borsa geometrica è pronta a diventare il prossimo must have.

Il vero trend di quest’autunno/inverno 2020-2021 è sicuramente la fantasia, e la borsa geometrica è proprio il simbolo di questa direzione della moda invernale. La borsa così con le sue variegate forme diventa accessorio protagonista del look, dando un originale tocco di stravaganza. Chi a scuola era abituata a litigare con la geometria questa volta si dovrà ricredersi, perché riconoscere e scegliere forme da indossare come un accessorio pret a porter potrebbe diventare la vostra passione.

La borsa in forma geometrica, regina delle passerelle

In passerella le borse geometriche hanno subito attirato l’attenzione per le loro forme inaspettate e particolari.

– Lavin realizza una borsa in stile pochette perfettamente rettangolare e rigida, da portare quasi come una scatola di tesori sotto il braccio o a mano.

Versione meno sofisticata e pret a porter è quella che ricorda le forme arrontondate di una bisaccia, con una catenina a tracolla che è un tocco di stile.

– Per Louis Vuitton la borsa diventa un’iconico parallelepipedo, che tanto ricorda la valigia simbolica del make up professionale. Un modello perfetto per chi ha bisogno di portarsi dietro qualcosa in più dell’essenziale.

– E cosa dire dei cilindri di Celine da portare a spalla o per mano? Sicuramente la forma più irriverente, quella a cui le fashioniste non sapranno dire di no per non passare inosservate, e farne un dettaglio unico del proprio look.

Le borse geometriche, come indossarle

Il nostro suggerimento è quello di scegliere una borsa geometrica per valorizzare un look che sia minimal: qualcosa di troppo sofisticato concentrerebbe meno sulla particolarità della vostra borsa, che può diventare la vera protagonista del vostro look.

Quindi colori basic o neutri per il vostro outfit, anche se sarà un vestito e piena libertà sulla scelta della forma e del colore della vostra borsa geometrica. Se il dettaglio del vostro look deve attirare l’attenzione potete osare anche con borse super colorate ed eccentriche.

