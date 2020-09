Alexandra Zarini, pronipote di Aldo Gucci, ha accusato il patrigno di averla abusata e ha affermato che sua madre e sua nonna sarebbero state conniventi.

Uno scandalo oscuro ha travolto la famiglia Gucci. Alexandra Zarini, pronipote di Aldo Gucci, ha accusato il patrigno Joseph Ruffalo di averla abusata fin dall’età di 6 anni. Per finire la donna ha anche affermato che sua madre Patricia Gucci, e sua nonna, Bruna Palombo, sarebbero state a conoscenza degli abusi ma non avrebbero fatto nulla per impedirli. Le due donne (così come Joseph Ruffalo) hanno negato ogni responsabilità ma secondo Alexandra – a quanto riporta il New York Times – lo avrebbero fatto unicamente per evitare le perdite economiche che un simile scandalo sarebbe costato alla casa di moda.

“Le due hanno cercato di evitare a tutti i costi quello che intuivano sarebbe stato uno scandalo che avrebbe potuto offuscare il nome Gucci e potenzialmente costare loro milioni di dollari”, si legge sul New York Times.

Le smentite e le contraccuse

A loro volta le due donne si sono dette dispiaciute per quanto affermato da Alexandra (la madre avrebbe divorziato da Ruffalo nel 2007 non appena appresa – a suo dire – la storia degli abusi) e hanno però smentito di essere mai state a conoscenza di quanto da lei subito.

Anche l’avvocato di Ruffalo, Richard Crane Jr, ha negato le accuse e ha fatto sapere che lui e la madre di Alexandra – all’epoca in cui erano sposati – sarebbero stati perennemente in pensiero per le condizioni di salute della ragazza, dipendente da sostanze: “Mentre erano sposati lui e la moglie erano molto preoccupati per la salute mentale di Alexandra e hanno preso provvedimenti per affrontare la sua instabilità, ma a quanto pare i loro sforzi sono falliti”, ha fatto sapere l’avvocato di Ruffalo al New York Times.

