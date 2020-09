Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia, e una volta giunte a favore dei fotografi si sono scambiate un appassionato bacio sulle labbra (con tanto di lingua).

Con due splendidi abiti d’alta moda (entrambi con un lungo strascico) le ex gieffine Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno sfilato alla kermesse più attesa dell’anno, il Festival del Cinema di Venezia. Arrivate al centro del tappeto rosso le due si sono scambiate un appassionato bacio sulle labbra che i paparazzi, ovviamente, non hanno mancato di immortalare. Tra critiche e commenti la foto ha rapidamente fatto il giro del web, e sui social non tutti sembrano aver gradito il siparietto bollente delle due modelle.

Elisa De Panicis e Mila Suarez: il bacio a Venezia

Un bacio sulla bocca con tanto di lingua: così Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno catturato gli occhi dei tutti i presenti sfilando sul tappeto rosso della 77esima edizione del Festival di Venezia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elisadepanicis/?hl=it; https://www.instagram.com/mila.suarez_/?hl=it

Sui social però, a quanto pare, il loro gesto sarebbe stato “condannato” a furor di popolo: tra gli utenti c’è chi ha accusato le due ex gieffine di averlo fatto unicamente per attirare attenzione, finendo col risultare volgari e poco eleganti. Poi c’è anche chi le ha accusate di non essere “congiunte” e di aver così ignorato le norme anti-Covid (fornendo per altro un cattivo esempio ai loro giovani fan). Le due non hanno replicato né commentato l’episodio per il momento, che a quanto sembra voleva essere unicamente un modo per celebrare l’amore in ogni sua forma.

Gli abiti sfoggiati dalle due ex gieffine

Per la kermesse più glamour dell’anno Elisa De Panicis ha sfoggiato un maestoso abito nero firmato Albina Dyla, con ampio scollo sul seno e sulla schiena. La sua amica ha scelto invece un abito di Salvatore Pappacena couture con trasparenze esagerate e un’ampia scollatura. sui social, come sempre, Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno fatto il pieno di like per la loro bellezza mozzafiato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elisadepanicis/?hl=it; https://www.instagram.com/mila.suarez_/?hl=it