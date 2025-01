Grease è uno dei musical più celebri della storia del cinema: vediamo quali sono le sono canzoni della colonna sonora e molto altro.

La La Land ha avuto un successo enorme, ricevendo anche numerosi premi e riconoscimenti vari in quasi tutte le più importanti kermesse cinematografiche. Ma quando si parla di musical, il primo a cui si pensa è sempre Grease. L’opera di Jim Jacobs e Warren Cassey, pur essendo uscita diversi anni fa (è un film del 1971), pur avendo attirato anche alcune critiche, continua a essere una pellicola senza tempo, capace di conquistare generazioni differenti di spettatori e spettatrici. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Grease: le canzoni della colonna sonora

Il film è composto da due atti. Parlando di Grease non si può non partire dalle canzoni che compongono la colonna sonora. Vediamo quali sono e quali personaggi le cantano:

Olivia Newton John

Atto 1

Alma Mater – Miss Lynch, Patty, Eugene e compagnia

Alma Mater (Parody) – Pink Ladies e Burger Palace Boys

Summer Nights – Sandy, Danny, Pink Ladies e Burger Palace Boys

Those Magic Changes – Pink Ladies e Burger Palace Boys

Freddy, My Love – Marty e Pink Ladies

Greased Lightnin’ – Kenickie e Burger Palace Boys

Rydell Fight Song – Sandy e Patty

Mooning – Roger e Jan

Look at Me, I’m Sandra Dee – Pink Ladies e Rizzo

We Go Together – Compagnia

Atto 2

Shakin’ at the High School Hop – Compagnia

It’s Raining on Prom Night – Sandy e Radio Singer

Shakin’ at the High School Hop (Reprise) – Compagnia

Born to Hand Jive – Johnny Casino e compagnia

Beauty School Dropout – Teen Angel, Frenchy e coro

Alone at a Drive-in Movie – Danny e Burger Palace Boys

Rock ‘N’ Roll Party Queen – Doody e Roger

There Are Worse Things I Could Do – Rizzo

Look at Me, I’m Sandra Dee (Reprise) – Sandy

All Choked Up – Sandy, Danny, Pink Ladies e Burger Palace Boys

We Go Together (Reprise) – Compagnia

Grease: il cast del film

I protagonisti principali di Grease sono Sandy e Danny, interpretati rispettivamente da Olivia Newton John e da John Travolta.

Tra i personaggi principali del film ci sono poi Kenickie, impersonato da Jeff Conaway, Betty, impersonata da Stockard Channing, Doody e Marty, interpretati rispettivamente da Barry Pearl e da Dinah Manoff.