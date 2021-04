Trench, blazer o giacche di jeans, dai capispalla classici a quelli più originali: sono le giacche della primavera 2021.

Le prime giornate calde ma fresche della primavera sono quanto di più piacevole ci porti verso l’estate. E anche la comodità non conta poco, perché le giacche della primavera, colorate e delicate, ci permettono di uscire con una sensazione di libertà e leggerezza in più. Certo la libertà alias normalità che ci manca si farà ancora attendere, ma la praticità dei capispalla di mezza stagione, da riscoprire o acquistare, ci mette di buon umore, perché almeno possiamo uscire con qualche strato d’abbigliamento in meno.

Giacche primavera 2021: Zalando e i suoi look al 50%

Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente, e noi aggiungiamo, indossa una giacca leggerissima della primavera 2021, magari nuova approfittando delle occasioni cheap e smart su Zalando, che propone diversi articoli primaverili al 50%, tra cui non mancano le giacche.

Fonte foto: https://www.zalando.it/levisr-original-trucker-giacca-di-jeans-soft-as-butter-dark-le221g031-k11.html

– Esattamente come le sneakers, anche il giubbino di jeans è un must have a cui non vogliamo dire di no, soprattutto quest’anno che il total look denim detta tendenza. Levi’s seguendo l’onda del vintage, ripropone il modello classico Trucker, che trovate scontato su Zalando.

Fonte foto: https://www.zalando.it/only-onlally-life-jacket-giacca-leggera-misty-rose-on321g19u-j11.html

– Ma tra i modelli più pratici, perfetti anche per andare in motorino, complici delle giornate più calde nelle quali non mancano mai escursioni termiche, sono le giacche leggere in tela con cappuccio. I lacci permettono di rendere il modello regolabile secondo le proprie preferenze.

I capispalla must have della primavera: i modelli di Zara e Benetton

In inverno la temperatura non ci pemetteva di trasformare i blazer in capispalla: una giacca peluche oversize o un cappotto lungo quindi erano sempre necessari, ma con la primavera possiamo trasformare il blazer della mezza stagione in una giacca.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/blazer-doppiopetto-dritto-p03060628.html

– Un modello da prendere al volo? Il doppiopetto bianco di Zara con colletto reverse, da indossare anche con un pantalone bianco per un look total white che è già trend di questa primavera 2021. Occhio però anche ai modelli colorati, corti e in stampa vichy.

Fonte foto: https://it.benetton.com/trench-lungo-a-quadri-beige-2O215K2Z5_901.html

– Ma non possiamo dimenticare l’indimenticabile: il trench nella versione proposta da Benetton, in versione brit e street in stampa check, è il modello che per eccellenza non ti farà sfigurare. Eccentrico al punto giusto ma dal design casual, potrebbe essere il perfetto investimento di stagione.

– Per chi ama capispalla corti ma estremamente versatili, la scelta migliore non potrà essere che un bomber light: sportivo o casual a seconda del nostro look, si rivelerà un best friend da indossare senza troppi compromessi.