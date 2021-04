Must-have della scarpiera ideale, le sneakers della primavera/estate 2021 sono chic, tech e vivaci. Modelli che i brand sportivi rivisitano in chiave elegante.

L’anno scorso Dior, Off-White introducevano e anticipavano la tendenza delle scarpe da ginnastica eleganti e firmate. Trend che si consolida pienamente nei modelli più chic e meno sportivi delle sneakers della primavera/estate 2021.La sneaker ideale ormai va oltre il concetto di scarpa da ginnastica, ma ruba l’allure elegante dei modelli sporty chic: pensiamo ai modelli casual street di Nero Giardini ed Hogan -, e si abbinano perfettamente ad un look elegante quanto sportivo.

Sneakers primavera/estate 2021: Adidas, Puma

Il grande appeal di queste sneakers più chic ed eleganti è nella ricerca di forme più particolari, da quelle più sinuose alle tech, tendenti a modelli che desiderano farsi notare. Plateau, suole alte e slanciate, modelli imponenti, dominano le collezioni.

– Adidas invece rivisita la tendenza glamour ed elegante con un modello metallizzato decisamente minimal: le advantage silver, comodissime e conosciute come scarpe perfette per il tennis, sono anche le compagne ideale per una passeggiata. Ultra chic se abbinate ad una gonna lunga plissettata.

– Se dovessimo pensare ad una scarpa che incarni perfettamente lo spirito della bella stagione, non potremmo che pensare ai modelli Puma in suede: chic nel modello bow con tanto di nastrini ai lati, trend di stagione, oppure nel modello a stivaletto bianco, dalle nuance pastellate.

Sneakers da customizzare: Converse, Vans

Ciò che rende speciali le sneakers eleganti è l’attenzione al dettaglio, la ricerca di un modello che sappia sorprendere, unico nel suo genere. E se fossimo noi a realizzarlo, seguendo il nostro gusto e scegliendo i nostri colori preferiti?

Da diversi mesi, ci sono due brand che hanno pensato di fare la rivoluzione in questo senso: sul sito di Converse e Vans potete scegliere voi la vostra sneaker del cuore.

Partendo dai modelli di riferimento del brand, sarete voi come dei veri designer a decorare le vostre scarpe, il tessuto e i colori di ogni singolo dettaglio.

Una scarpa unica nel suo genere che indosserete solo voi grazie alla combinazione personalizzata, perfetta anche come regalo esclusivo.