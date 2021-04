Non è tempo di scoprire le braccia, ma è il periodo perfetto per capispalla da portare sbottonati. L’evergreen? Il trench di pelle, suggerito anche da Chiara Ferragni.

Se state pensando ad un capospalla serio ed affidabile in cui investire per questa primavera 2021, l’imprenditrice digitale ancora una volta ha trovato la soluzione che farà al caso nostro, proponendoci un look semplice, pratico e smart. Capo chiave del look è il trench di pelle.

Anche da neo mamma Chiara Ferragni non si ferma dal suggerirci capi e abbinamenti da realizzare: sempre sul pezzo anche durante il post parto ha trovato l’occasione di presentarci il pigiama chemisier della sua collezione, già sold out.

Trench di pelle lungo, come lo indossa Chiara Ferragni

Indossato poco prima del parto tanto atteso, Chiara Ferragni per un’uscita al volo con Fedez ha optato per un look comodo: sneakers, leggings e maglietta a righe. Un abbinamento semplice che valorizzato dal capospalla giusto le ha dato anche un’allure rock.

Il capospalla in questione è il trench di pelle, che si conferma come capo evergreen ma anche originale per questa primavera 2021. Mettiamo da parte quindi i modelli da donna in carriera avvitati: la Ferry ci propone un modello oversize lungo, da portare con o senza cintura.

La borsa trapuntata Chanel a tracolla color panna, dona quel giusto tocco luminoso e chic, che rende il look anche glamour nel dettaglio. Uno sporty-chic che possiamo copiare sin da subito, puntando su capi che sicuramente abbiamo già in armadio.

Come abbinare il trench di pelle, must have della primavera 2021

Anche il trench di pelle possiamo così aggiungerlo alla collezione dei nostri must have di questa primavera 2021, e quando parliamo di investimento è perché potremo indossarlo anche in arrivo dell’autunno.

Il merito è della sua praticità e versatilità, che permette di indossarlo con abiti leggeri proteggendoci dal freschetto primaverile: insomma siamo davanti a quella che si definisce la giacca passepartout per eccellenza.

E possiamo abbinarla davvero con tutto: jeans, mini gonna, gonne midi lunghe anche in plissé, per un look rock da valorizzare con un paio di boots per le più audaci. Décolléte con plateu o stivaletti con tacco a spillo per le più glamour.