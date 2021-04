La collezione dei vestiti primavera 2021 di H&M è così variegata da eleggere l’abito capo chiave della primavera. Per ogni momento della giornata c’è sempre l’abito perfetto.

La moda è gioco, divertimento e spesso anche scoperta sorprendente. Avreste mai immaginato di poter indossare un abito perfetto per ogni momento della giornata da mattina a sera? Con i nuovi vestiti della primavera 2021 di H&M tutto questo è possibile, anticipando un po’ i look estivi. “Scoprirsi”, “gambe in bella vista” sono le espressioni più care agli stilisti nella bella stagione, e se non è ancora possibile farlo del tutto, calze, cardigan e capispalla leggeri ci vengono sempre in soccorso.

Vestiti primavera 2021 H&M: abiti felpa e stampe a fiori

Jeans, pantaloni, anche della tuta, sono ormai consolidati must have dello stile comfy, ma se per questa bella stagione 2021 in cui c’è voglia di rinascita e novità, decidessimo di indossare solo abiti in linea con gli appuntamenti della giornata? La collezione di H&M ci mostra che si può fare!

– Smartworking? La soluzione ideale si chiama abito in felpa con cappuccio, per quell’effeto avvolgente che fa tanto casa, ma pratico e rigoroso per call disimpegnate. Ma se sei ha bisogno di qualcosa di più elegante e sei tra quelle che in ufficio ci vanno, l’abito blazer sarà la soluzione chic perfetta.

– Per un mattinata tranquilla, che si tratti di una passeggiata al parco, un po’ di shopping o una spesa al volo, omaggiamo la primavera con stampe a fiori o con i quadretti vichy. I mini dress li riserviamo ad appuntamenti speciali, ma i modelli chemisier con maniche a palloncino in versione short sono tutti per noi, pret a porter super femminili!

Vestiti eleganti 2021: i modelli primaverili per la sera

Scende la sera ed uno dei momenti che amiamo di più è quello dell’aperitivo con le amiche. Qui ci sono due filosofie: chi preferisce andare in tuta, magari da concedersi dopo una giornata di lavoro intensa, e chi invece approfitta dell’occasione per mettere in mostra il savoir faire della fashion addicted.

– I modelli chemisier saranno gli alleati perfetti, meglio lunghi ed oversize in vista della sera, con fantasie o tinte che possono accontentare le esigenze di tutte noi anche in base al nostro umore. Vale la pena avere nel guardaroba più fantasie tra cui scegliere.

– E per una serata elegante e speciale, magari un compleanno o una serata per ballare e divertirsi con gli amici, riscopriamo il satin nelle nuance pastello. Il lilla, la nuance più trendy di stagione, prima su tutte.