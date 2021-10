Soleil Sorge sembra accerchiata dalle coinquiline della Casa del GF Vip 6 che l’hanno accusata di razzismo e si sono unite contro di lei.

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 gli animi cominciano a scaldarsi e vittima di questo trambusto è sicuramente Soleil Sorge che è stata accusata di razzismo dalle coinquiline. Allontanata da tutti, le donne del reality sembrano fare “branco” contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che minaccia di uscire dalla Casa.

Soleil Sorge accusata di razzismo dalle coinquiline

Ieri, Alex Belli e Samy Youseef hanno avuto una discussione molto accesa, tanto che si pensasse potessero arrivare alle mani. Nella discussione post-lite, Soleil Sorge avrebbe invitato i compagni ad abbassare la voce dichiarando. “Sembrate delle scimmie urlatrici”. In questo commento è stato visto un principio di razzismo o un tentativo dello stesso. A vederci il marcio è stata Raffaella Fico e man mano si sono accodate tutte le altre. Soleil ha spiegato più volte che non c’era intenzione razzista nelle sue parole ma a nulla è valso giustificarsi e chiedere scusa. Manila Nazzaro, Ainett Stephens e Francesca Cipriani puntano il dito verso l’influencer italo-americana ma a sconvolgere il web sarebbe una frase detta da Jo Squillo verso Soleil. “Se non lo faranno loro (a punirla), lo faremo noi”, questa frase assume un tono davvero minaccioso e poco consono alle regole del vivere civile. Il GF Vip prenderà provvedimenti? Intanto Soleil non ne può più e minaccia di uscire dalla casa: “Se qualcuno mi ferisse ci andrei a parlare, volevano solo massacrarmi in puntata strumentalizzando una tematica importante, questa è strategia di gioco. Voi l’avete detto che io non avevo questa intenzione? Non avete capito un cazz* perché è impossibile che io abbia quel pensiero…“