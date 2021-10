Eleonora Daniele si confida ai microfoni di Maurizio Costanzo e parla della morte del fratello Luigi che l’ha segnata per tutta la vita.

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, racconta a S’è fatta notte il dolore che ha dovuto affrontare per la perdita del fratello. Ai microfoni di Maurizio Costanzo, si lascia andare ad alcune confessioni e su come ha vissuto e vive questo lutto.

Eleonora Daniele sulla morte del fratello: “Non lo supererò mai”

Il fratello di Eleonora Daniele, Luigi, è morto alla sola età di 44 anni nel 2005 e da allora la conduttrice non è stata più la stessa. Lei stessa, rivela che non ha mai superato il lutto in modo definitivo e non lo farà in futuro: “Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso. Io mi sveglio pensando a lui e vado a dormire pensando a lui. Non ho superato la sua morte, non credo che lo farò mai”. La conduttrice racconta, poi, di aver scritto un libro in onore del fratello scomparso che uscirà nelle libreria il prossimo 9 novembre e che scriverlo l’ha aiutata a stare meglio: “Ho pensato mi avrebbe aiutato, un po’ è stato così anche grazie alla mia famiglia. Le mie sorelle dicono che io ero la sua sorella preferita”. l’intervista a cuore aperto di Eleonora Daniele scopre un dettaglio molto intimo della sua vita che racconterà nel suo scritto in modo profondo e confidenziale.