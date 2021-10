Sonia Bruganelli e Tommaso Zorzi hanno sfottuto e preso in giro Adriana Volpe sui social con una foto, molti follower non hanno gradito.

Ormai è noto a tutti, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non scorre buon sangue. Le due sono state spesso protagoniste di battibecchi e frecciatine e questa volta parte tutto da Sonia ma con un alleato speciale: Tommaso Zorzi. Sui social l’opinionista del GF Vip posta una foto del marito, Paolo Bonolis con l’ex vincitore del reality e nei commenti prendono in giro la Volpe.

Sonia Bruganelli e Tommaso Zorzi provocano Adriana Volpe sui social

Sonia Bruganelli posta una foto di Paolo Bonolis insieme a Tommaso Zorzi. A questo punto la prima frecciatina ad Adriana Volpe arriva proprio dall’opinionista che scrive: “Non è come sembra” con molte emoticon che ridono. A questo punto, Zorzi non si lascia sfuggire l’occasione e commenta: “Ma la foto con Paolo di poteva fare? Non ricordo com’era da manuale” e Sonia risponde: “Sei un cretino!”. Questa stoccata finale potrebbe essere riferita al polverone alzato dalla Volpe per la foto di Sonia Bruganelli con Magalli che ha dato il via a una serie di “battaglie social” tra le due. Questo sfottò da parte dei due però non è piaciuto a molti follower che si è prestato al gioco. “Basta con questo sfotto contro Adriana”, “Adesso cadi nel ridicolo” sono solo alcuni dei commenti negativi che sono arrivati. Non a tutti sembra piacere questo gioco.