Gli Uomini coreani lasciano senza parole persino la giuria con la loro stupefacente esibizione.

Approdano direttamente dalla Corea il gruppo canoro degli Uomini Coreani. I membri sembrano trovare subito la simpatia dei giudici, che notano anche il perfetto italiano parlato dalla band. “Parlate l’italiano anche meglio di Mika“, commenta scherzosamente Emma. Tutto sembrava presagire che avremmo assistito una performance leggera e divertente, ma non è stato così. I tre membri, che vedono due uomini alla voce e una donna al piano, si sono infatti cimentati nella cover di un celebre brano italiano, “Come saprei”, cantato dalla magistrale artista Giorgia nel 1995.

Le doti canore dei cantanti sono sorprendenti, così come loro italiano, preciso anche durante la performance. Tutti sono rimasti esterrefatti, incluso il nuovo conduttore, l’attore Ludovico Tersigni, che afferma: “Non avrei mai pensato di sentire una versione così bella di questa canzone, bravi“. “Complimenti per il canto e per il lungo viaggio“, commenta Hell Raton. Anche Manuel Agnelli sembra apprezzare che il trio coreano abbia deciso di conciliarsi con la musica e cultura italiana.

Il giudizio di Mika è però inaspettato: “Non avete tre sì mi dispiace...” La tensione e la tristezza salgono, ma improvvisamente il giudice esclama…”Perché ne avete ben cinque! Bravi!“. Si conclude così con questa festa la terza puntata delle audizioni di X-Factor.