Il giudice rivolge parole di sostegno alla giovane artista su un discorso molto delicato.

Si mette alla prova questa sera un’altra concorrente con una storia particolare: il suo nome è Tess, ed è molto giovane. La ragazza viene accompagnata in studio dalla madre, che la osserva dal backstage con il nuovo conduttore, Ludovico Tersigni. “Mia mamma inizialmente non voleva che partecipassi“, commenta lei. La motivazione? “Era molto preoccupata per me, non voleva espormi alle critiche delle altre persone. Il pezzo che porto si chiama I’m Lost, ed è dedicato alla mia ex fidanzata“. Dopo aver raccontato la sua esperienza, l’insicurezza di Tess sembra sparire e comincia a cantare.

Il brano e la performance convincono la giuria, in particolare Mika, che le fa un discorso riguardo la preoccupazione della madre e la sua ultima relazione: “Posso immaginare come si sentiva tua madre, ma devi capire che non bisogna avere paura dell’arena“. Chiaramente le parole dell’artista inglese sono metaforiche: il suo è un messaggio di sostegno, che esorta genitore e figlia a non avere paura delle scelte sentimentali di Tess, anzi, di farne dei punti di forza. Sicuramente un argomento molto attuale e che il giudice ha deciso di affrontare con il giusto riguardo.

La giovane artista trova il consenso anche da parte degli altri giudici e passa allo step successivo con quattro sì.