Elisa Isoardi è stata fotografata dai paparazzi in compagnia dell’ex compagno Alessandro Di Paolo ma i due non sembravano solo amici, almeno la foto smentisce questa ipotesi.

Elisa Isoardi è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Oggi, in atteggiamenti praticamente inequivocabili con l’ex compagno Alessandro Di Paolo. Che i due siano tornati insieme? Ad oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’ex naufraga ma le foto parlano da sole.

Elisa Isoardi ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo? Le foto dicono “Sì”

Elisa Isoardi, dopo la sua storia con Matteo Salvini (esponente della Lega) sembrava essere abbastanza serena e non cercare l’amore. Sull‘Isola dei Famosi non aveva creato nessun tipo di affinità con i naufraghi della Playa e sembrava essere disinteressata alla questione amore. Potrebbero però esserci dei risvolti interessanti. I giornalisti di Oggi, hanno pizzicato la Isoardi a Ostia con Alessandro di Paolo, sugli spalti per assistere ad una partita di calcio. Tra un pallone e l’altro però è volato un bacio tra i due immortalato dall’obiettivo. Questo testimonia che tra l’ex naufraga e Di Paolo l’amore potrebbe essere ritornato, considerando che i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti d’affetto. Salvini è dunque acqua passata, almeno così sembrerebbe, e il cuore della bella Isoardi batte di nuovo.