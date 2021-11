La ballerina, risentita per la nomination, si sfoga con Miriana Trevisan, ma l’ex Miss Italia le sente e scoppia il litigio.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è accaduto qualcosa che pare abbia incrinato il rapporto d’amicizia tra due donne della Casa: parliamo di Carmen Russo e di Manila Nazzaro.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

L’ex Miss Italia, infatti, ha dato il suo voto alla ballerina, la quale non ha affatto gradito la cosa e si è sfogata in merito con Miriana Trevisan. Isa e Chia ha riportato le sue parole: “Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. (…) Io non l’avrei proprio nominata. Lei diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male”.

Manila, dal canto suo, ha colto il malcontento della Russo e ne ha parlato a sua volta con Katia Ricciarelli e ha chiesto a Miriana se stessero parlando di lei. Dopodiché la ballerina ha raggiunto il gruppo e Manila ne ha approfittato per chiarire la sua posizione, non togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti (…). Cerchiamo di dire la verità: quando è successa la cosa di Raffaella a stento mi salutavi. Io vado oltre, se mi avessi nominata non me la sarei presa” ha affermato.

Ha continuato poi così e i toni si sono un po’ accesi: “Tu sei permalosa (…). Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi, alla faccia poi gai queste storie” ha continuato.

Da che parte state?