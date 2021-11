Gabriele Parpigli ha rivelato il nome del concorrente che sarebbe dovuto entrare nella Casa al posto di Nicola Pisu: ecco di chi si tratta

Al Grande Fratello Vip non smettono mai di verificarsi colpi di scena: l’ultima notizia sarebbe giunta da Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi.

La conversazione verteva attorno al giovane Nicola Pisu, recentemente eliminato dal reality: il figlio di Patrizia Mirigliani ha vissuto così la sua prima esperienza televisiva ed è stato preso in considerazione dagli autori soprattutto per la sua storia difficile, che vede un lungo trascorso con la tossicodipendenza.

Ora per fortuna è tutto un ricordo lontano per il giovane, tuttavia, Parpiglia ha rivelato che, a competere con lui per il posto al GF Vip c’era un altro papabile concorrente, con una storia simile alla sua: parliamo di Matteo Cambi. L’uomo, fondatore del brand Guru, ha avuto un passato da tossicodipendente e, per questo, è stato fino all’ultimo in competizione con Nicola per aggiudicarsi un posto come concorrente nel reality. Vi mostriamo qui una sua foto:

Queste le parole di Gabriele Parpiglia, riportate da Biccy: “Fino all’ultimo c’è stato un ballottaggio tra Nicola Pisu e Matteo Cambi, due storie molto simili. Due storie di caduta e di rinascita ed a me spiace molto che, lo dico da telespettatore, sia entrato Pisu che credo non abbia dato nulla al programma e non Matteo. Questo lo dico da suo amico, fan e anche da autore”.

Che ne pensate?