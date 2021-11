L’ argentina, dopo che Soleil l’ha nominata al GF Vip in merito alla sua storia con Gianmaria Antinolfi, risponde sui social: ecco come

Il nome di Belen Rodriguez continua ad echeggiare anche nella Casa più spiata d’Italia: d’altronde, due dei concorrenti di quest’anno hanno avuto a che fare, in qualche modo, col suo passato. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, sua vecchia frequentazione e di Soleil Sorge, sua ex cognata ai tempi della relazione con Jeremias.

Vi raccontiamo cosa è accaduto: nella puntata andata in onda ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto al partenopeo come avesse fatto a conquistare il cuore dell’argentina. Se l’imprenditore si è limitato a parlare di fortuna, Soleil è stata, come di consueto, molto pungente nel dare la sua versione dei fatti. Blogtivù riporta le sue parole: “Dovremmo chiederlo lei… Allora facciamo così, quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei”.

In molti sui social hanno chiesto a Belen di replicare alle “accuse” lanciate dalla concorrente più discussa dell’edizione ma, come sempre, l’argentina “vola alto” e si è mantenuta estremamente vaga sull’accaduto: “sinceramente non so cosa sia successo” sono state le parole che ha scritto in un commento, che vi riportiamo qui.

ma le tarzanelle che vanno a scrivere queste cose a belen? fate ridere 😭#gfvip pic.twitter.com/cPE3Eq2zjN — carmen rousseau (@ciaocomodino) November 20, 2021

