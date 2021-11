La showgirl argentina posta un video dove canta con una voce melodica che commuove.

Non è un periodo facile per Belen Rodriguez: la modella ha confermato la crisi con il compagno Antonino Spinalbese. La coppia ha persino dato alla luce pochi mesi fa una splendida bambina, chiamata Luna Marì. Nelle ultime foto pubblicate sul web e sul suo profilo Instagram, abbiamo visto una Belen malinconica e persa nei propri pensieri, sicuramente a causa della rottura con l’hairstylist ligure.

Belen Rodriguez ci dimostra però che dal dolore si può trarre sempre qualcosa di buono: ecco quindi che posta un video sul suo profilo social, dove la vediamo sorridente mentre canta una canzone in spagnolo. La sua voce è melodica e perfetta e ci commuove: il brano che sta cantando è infatti “Cuando nadie me ve” dell’artista spagnolo Alejandro Sanz.

Le parole del brano sono estremamente malinconiche: “Ti scrivo dai centri della mia stessa esistenza / dove nascono le voglie / l’essenza infinita / Ci sono cose molto tue che non capisco / E ci sono cose così mie, ma non le vedo / Credo di non averle / Non capisco la mia vita, si accendono i miei versi /Non accendere le luci che l’anima e il corpo nudi“.

Non sappiamo se l’esecuzione del brano sia casuale o esplicitamente rivolta ad Antonino Spinalbese, fatto sta che con la sua voce Belen Rodriguez ha incantato tutti i suoi ammiratori sui social, che l’hanno sommersa di complimenti.

Ecco il video su Instagram