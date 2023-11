Alfonso Signorini ha “rimesso in riga” Garibaldi che, durante la diretta, ha affermato di essere entusiasta per gli applausi ricevuti.

Giuseppe Garibaldi è riuscito a scampare l’eliminazione al televoto e, inoltre, si è riappacificato con Beatrice Luzzi (anche se molti credono che quella tra i due sia soltanto una montatura finalizzata a far loro avere visibilità). Durante l’ultima diretta del reality show, Garibaldi si è detto entusiasta per gli applausi da lui ricevuti da parte del pubblico, ma Signorini ha smorzato il suo entusiasmo affermando:

“Se senti il boato nello studio è perchè c’erano i tuoi parenti. Erano tua mamma, tuo zio … non montarti la testa”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini smonta Garibaldi: i dettagli

Alfonso Signorini ha messo a freno Giuseppe Garibaldi che, durante l’ultima diretta, aveva espresso il suo entusiasmo per il calore ricevuto da parte del pubblico. A mettere sempre a freno l’atteggiamento apparentemente gioioso del gieffino ci ha pensato anche Rebecca Staffelli, che ha puntualizzato come l’aereo che ha sorvolato la casa e dedicato a “B&G” fosse indirizzato a “Beatrice e Grecia e non per Beatrice e Garibaldi”.

Nel frattempo Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembrano essersi chiariti, e nelle ultime ore si sono scambiati anche un bacio appassionato all’interno della Casa. In tanti tra i fan del programma credono che quella tra i due possa essere solamente una montatura, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del programma non resta che attendere ulteriori sviluppi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?