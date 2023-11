Filomena, madre di Elisa Claps, ha commentato la miniserie Rai incentrata sul tragico omicidio di sua figlia.

In un’intervista per il Quotidiano Nazionale Filomena Claps, madre di Elisa Claps (la giovane uccisa a Potenza da Danilo Restivo) ha commentato la miniserie di Marco Pontecorvo (Per Elisa – Il caso Claps) dedicata al caso di cronaca nera e ha detto:

“Ho visto tutto, gli attori sono stati bravissimi, hanno dimostrato un’umanità unica. Elisa l’hanno trattata come una persona di famiglia. Sono entrati in punta di piedi con una delicatezza unica. Avevo timore, per me è stata una grande sorpresa”. Mamma Filomena ha anche parlato del suo incontro con Danilo Restivo, l’assassino di sua figlia, durante il processo.

Funerali Elisa Claps

Elisa Claps: la madre rompe il silenzio

Per oltre 17 anni mamma Filomena non si è data per vinta al fine di trovare la verità relativa alla scomparsa di sua figlia Elisa e al Quotidiano Nazionale, quando le è stato chiesto se secondo lei Danilo Restivo poteva essere fermato, ha detto: “Certo che poteva essere fermato. E quella mamma inglese non sarebbe morta. Per Elisa non si poteva fare più niente, lei non si poteva salvare più. Ma quella donna sì. È stato terribile incontrare la ragazzina, il dolore si è rinnovato“.

Dopo aver assassinato Elisa a Potenza, Restivo si è infatti trasferito in Inghilterra dove, alcuni anni dopo, ha ucciso una donna di nome Heather Barnett. Filomena ha avuto modo di rivedere l’assassino di sua figlia proprio durante il processo per l’omicidio della Barnett e a tal proposito ha detto:

“Ho incontrato gli occhi di Danilo, ci siamo guardati fin troppo, io gli ho detto io sono qua e ci sarò sempre. Lui non ha fiatato, non ha detto mai mezza parola, niente. Era seduto alle mie spalle. Non ha avuto il coraggio di guardarmi in faccia. […] Non ho mai inveito contro Danilo, che pure ha fatto quello che ha fatto. Ma i genitori? Quando in casa ci rendiamo conto che un figlio è malato, va curato. Bisogna aiutarlo”, ha dichiarato mamma Filomena, la cui storia ha commosso il pubblico televisivo.