Alessandra Moretti a La Volta Buona ha svelato i retroscena del suo ritorno di fiamma con Maurizio Battista, da poco diventato suo marito.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno vissuto un periodo non semplice e, tra accuse e recriminazioni reciproche, hanno deciso di separarsi. A sorpresa i due sono poi tornati insieme e poco tempo fa sono diventati marito e moglie. A La Volta Buona la stessa Moretti ha confessato:

“La nostra è una dimostrazione che nella vita si può sbagliare, si può cambiare. Che i grandi amori fanno un giro largo e poi ritornano”, e ancora: “Ci siamo riavvicinati in un momento un po’ particolare; lui è stato molto male, ha avuto queste ulcere e nel momento del bisogno, mi sono accorta che comunque la cosa che conta di più nella vita sono le radici e quando riesci a piantarne di solide, a quelle ti devi aggrappare sempre. In quel momento ho capito che lui era la mia radice e io ero la sua. E quindi ho detto: è giusto così”.

Maurizio Battista: l’amore ritrovato per Alessandra Moretti

La storia tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti era finita nel peggiore dei modi ma i due, a sorpresa, sono tornati insieme e hanno persino deciso di convolare a nozze. Al Corriere di Roma lo stesso Battista aveva parlato del difficile periodo vissuto con la madre di sua figlia (che con lui ha 30 anni di differenza) e aveva ammesso:

“Ci siamo fatti del male su Facebook. Siamo passati per denunce e interventi della polizia, non lo nascondo. Ad esempio, quando lei ha iniziato a convivere con qualcuno che io non gradivo avesse contatti con la mia bambina. Gli anni di differenza fra noi non aiutavano. Mi hanno riscontrato dieci ulcere, dall’ansia e il malessere”, aveva detto l’attore. Per Maurizio Battista quello con Alessandra Moretti è il terzo matrimonio.