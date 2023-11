Fabio De Luigi ha rotto il silenzio in merito al suo progressivo allontanamento dal mondo della tv.

Fabio De Luigi è senza dubbio uno dei volti comici più apprezzati del piccolo schermo italiano ma, a Fanpage.it, lui stesso ha svelato i motivi che negli ultimi tempi lo hanno portato a prendere le distanze dal mondo televisivo e ha dichiarato:

“Scappato no, c’è stato effettivamente un momento in cui le maschere erano più famose di me. Ero Fabio De Luigi aperta parentesi Olmo di Mai Dire Gol e lo stesso discorso valeva per altri personaggi (ad esempio l’ingegner Cane, ndr). La cosa non mi ha mai dato fastidio, ma era un dato di fatto e con il tempo mi sono orientato verso scelte differenti, come il cinema, provando a trascinare il pubblico che mi amava per quelle cose lì. Magari qualcuno sono riuscito a portarmelo dietro, anche non mettendo in scena delle maschere”.

Fabio De Luigi

Fabio De Luigi: che fine ha fatto

Fabio De Luigi è tornato recentemente sul piccolo schermo con lo show Amazing, per Prime Video, ma lui stesso ha parlato delle motivazioni che, col tempo, lo hanno portato ad allontanarsi sempre di più dal mondo della tv e da quelle “maschere” che lo hanno reso popolare nei primi anni 2000.

“È stata una lenta metamorfosi, ho cambiato il luogo in cui mi esibivo e sono andato su esperienze prettamente cinematografiche. Non aver fatto televisione è legato al fatto che ho scelto cosa mi interessava e divertiva molto in quel periodo, ma avevo voglia di tornare a fare intrattenimento di quel tipo e questa mi sembrava la via giusta giusta”, ha precisato.

Per quanto riguarda il privato, De Luigi è legato dal 1998 all’ex modella Jelena Ilic, con cui ha avuto i suoi due figli Dino e Lola.