Letizia Petris ha svelato alcuni retroscena relativi a una delle sue storie d’amore più importanti da lei vissute.

Nella casa del Grande Fratello, Letizia Petris si è avvicinata sempre di più a Paolo Masella, ma non ha fatto segreto di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne e ha svelato anche che la sua storia più importante sarebbe stata proprio quella vissuta con una ragazza.

“Ho dovuto chiudere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata. Questo perché mio padre non riusciva ad accettare. Io mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”, ha dichiarato la concorrente del reality show.

Letizia Petris: l’amore per una ragazza

Al Grande Fratello Letizia Petris ha confessato di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne, e nelle ultime ore, ha confessato di esser stata profondamente innamorata di una ragazza che, purtroppo, non sarebbe stata accettata dalla sua famiglia.

Al suo ingresso nel casa del GF la presunta attuale compagna della sua ex l’aveva attaccata via social scrivendo:

“Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosino quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l’una dell’altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta.” La questione non è stata del tutto chiarita da Letizia, che all’epoca della liaison ha affermato che avrebbe avuto solamente 17 anni. Prima del suo ingresso al reality show, Letizia è stata legata a un ragazzo di nome Andrea Contadini.