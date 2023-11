Michelle Hunziker è uscita allo scoperto con il fidanzato, e a quanto pare i due sarebbero stati presentati da un personaggio famoso.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono usciti allo scoperto con alcune dichiarazioni d’amore via social e, secondo i rumor in circolazione, a presentarli sarebbe stato l’amico comune Jonathan Kashanian (che, per altro, è uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti). A svelare il retroscena è stato lo stesso Carollo, che in un commento a un post via social ha soprannominato l’ex naufrago “Cupido”.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: chi li ha presentati

Stanto ai rumors emersi dai social, Michelle Hunziker e l’osteopata Alessandro Carollo sarebbero stati presentati dall’amico comune Jonathan Kashanian (che, com’è noto, è un amico di famiglia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti). Nelle ultime ore l’osteopata e la showgirl hanno voluto gridare al mondo tutto il loro amore, e lo stesso Carollo ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in compagnia della Hunziker e ha scritto:

“Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…”NA PALLA DE FOCO”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.