Belen Rodriguez è partita per le Maldive con Elio Lorenzoni, e le sue foto sono state bersagliate dai fan dei social.

Nelle ultime ore, sui social, Belen Rodriguez si è mostrata mentre si trovava alle Maldive in compagnia della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, tra paesaggi da sogno e spiagge mozzafiato.

Le foto della bella argentina non sono bastate a risparmiarle critiche e insulti e in tanti, sui social, l’hanno criticata per aver cambiato frettolosamente fidanzato (lei ed Elio stanno insieme da appena 5 mesi, ossia da quando lei ha lasciato Stefano De Martino) e per aver fatto “sfoggio di lusso” senza curarsi di chi, invece, non potrebbe permettersi il suo stesso stile di vita.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez alle Maldive con Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez sembra aver trovato di nuovo la felicità al fianco di Elio Lorenzoni con cui, nelle ultime ore, ha deciso di concedersi insieme a lui una vacanza extralusso alle Maldive. La showgirl argentina si è mostrata in un hotel da sogno e mentre raggiungeva una spiaggia paradisiaca a bordo di una bicicletta e, nel frattempo, non ha mancato di sponsorizzare alcuni dei look da lei sfoggiati (entrambi appartenenti ai suoi due brand, Me Fui e Hinnominate).

Sui social intanto in molti l’hanno bersagliata di critiche, e c’è chi l’ha presa di mira per la storia con Elio (che, per molti, sarebbe arrivata troppo in fretta dopo la sua chiusura con De Martino) e per il suo “sfoggi di lusso”. Belen replicherà alle critiche social sul suo conto?