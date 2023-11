Maria Teresa Ruta ha svelato quali sarebbero stati i momenti più drammatici e complessi della sua carriera.

Maria Teresa Ruta ha svelato a Radio2 Happy Family alcuni drammatici retroscena della sua carriera, e ha anche parlato di un tentativo di violenza da lei subito e che non ha mai denunciato.

“Non ho denunciato un tentativo di violenza subito diversi anni fa. Ne ho parlato dopo, con grande dolore. Bisogna stare attente ai primi segnali, saperli leggere”, ha confessato il volto tv.

Maria Teresa Ruta: il tentativo di violenza

Per la prima volta Maria Teresa Ruta ha parlato di un tentativo di violenza da lei subito in passato e che, purtroppo, non ha mai denunciato. L’ex volto del GF Vip non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda e non ha mai fatto il nome dell’uomo che avrebbe provato ad abusare di lei.

A Radio2 Happy Family Maria Teresa Ruta ha anche confessato quale sarebbe stato il periodo più difficile della sua carriera, ossia quando venne bersagliata da una valanga di critiche per aver officiato il matrimonio gay di due suoi amici.

“Io che sono cristiana, cattolica, credente, ho sempre educato i miei figli al dialogo e alla libertà. Nel 1996 due amici mi hanno chiesto di officiare al comune di Milano il loro matrimonio gay. Era uno dei primi. Io ho accettato con grande piacere, ma sono stata attaccata da quotidiani e settimanali. La mia vita lì è cambiata, io ho semplicemente risposto che se qualcuno dei miei figli volesse essere felice, non potrei mai mettermi contro la sua serenità”, ha ammesso l’ex moglie di Amedeo Goria.