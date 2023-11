Il 16 novembre Annalisa sarà ospite a X Factor, e Fedez non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Morgan.

Francesca Michielin ha annunciato che Annalisa sarà ospite della puntata di X Factor del 16 novembre. In una delle ultime puntate dello show il giudice Morgan ha giudicato senza mezzi termini il singolo di Annalisa, Bellissima, definendolo “di una banalità incredibile ed esercizio di industria del mercato più infimo usa e getta”.

Facendo riferimento proprio all’arrivo di Annalisa come ospite del talent show, Fedez ha pungolato Morgan affermando: “Contento?”.

Annalisa

Annalisa ospite a X Factor: l’ironia di Fedez

il 16 novembre Annalisa sarà l’attesa ospite della nuova edizione di X Factor, e in tanti si chiedono se tra lei e Morgan ci saranno scambi di battute visto che, in una delle ultime puntate del programma, il giudice aveva stroncato il suo singolo Bellissima. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma Fedez non ha perso l’occasione per scagliare una frecciatina a Morgan in merito alla questione, e il giudice non si è scomposto.

Prima del suo ritorno a X Factor Morgan era balzato agli onori delle cronache per aver fatto un commento al vetriolo anche su Fedez e il rapper Marracash. Durante un suo concerto a Selinunte infatti aveva urlato contro il pubblico: “Bifolchi! Andate ad ascoltare Fedez e Marracash”. Interpellato in merito alla vicenda, Fedez aveva preferito non commentare la questione. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? In tanti non vedono l’ora di vedere Annalisa al programma tv.