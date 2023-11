L’ex marito di Alessia Fabiani ha depositato in tribunale la sua versione in merito al presunto caso di maltrattamenti subiti dall’ex moglie.

L’unione tra l’ex Letterina Alessia Fabiani e l’ex marito Fabrizio Cherubini è finita di male in peggio e lei lo ha denunciato per maltrattamenti, mentre lui l’ha querelata per falsa testimonianza. Nell’ultima udienza in tribunale Cherubini ha potuto fornire la sua versione dei fatti a 7 anni dalla fine della sua unione con il volto tv, e ha detto (stando a quanto riporta Fanpage):

“Non è vero nulla, sono io che mi sono dovuto difendere, lei mi ha colpito al volto e ai testicoli con un calcio”, e ancora: “A volte rientrava alle 3 di notte con abiti succinti, completamente ubriaca e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti”.

Alessia Fabiani

Alessia Fabiani: l’ex marito si difende

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini sono stati insieme dal 2008 al 2015 e hanno avuto insieme due figli. La loro unione è però naufragata nel peggiore dei modi e l’ex letterina ha denunciato l’ex marito per maltrattamenti. Lui si è difeso in tribunale affermando che sarebbe stato lui a subire i maltrattamenti della showgirl, e per finire ha aggiunto:

“La mia ex mi ha chiesto un ingente mantenimento, 4000 euro al mese. Se glielo avessi accordato avrebbe rimesso la querela. L’ho fatto ma quando, per problemi economici, non sono stato più in grado di pagarle gli alimenti lei l’ha ripresentata”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento Alessia Fabiani non ha replicato a quanto affermato dal suo ex marito e in tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda processuale.