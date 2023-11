Il manager di Pino Insegno ha rotto il silenzio dopo che l’attore è stato bocciato per la conduzione de L’Eredità.

Gli ascolti non proprio brillanti di Mercante in Fiera avrebbero costretto la Rai a rivedere la possibilità di affidare la conduzione de L’Eredità a Pino Insegno. Il manager dell’attore ha fatto sapere che Insegno non resterà “fermo” e che, per contratto, l’emittente tv dovrà comunque affidargli la conduzione di un programma tv, e per finire ha tirato in ballo Affari tuoi (lo show condotto da Amadeus).

“Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de Il mercante in fiera e L’eredità, o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di Affari tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”, ha detto il manager (stando a quanto riporta La Repubblica).

Pino Insegno

Pino Insegno: il manager rompe il silenzio

Diego Righini, manager di Pino Insegno, ha rotto il silenzio a seguito della bocciatura del conduttore per la prossima edizione dell’Eredità, che sembra sia stata sollecitata dalla società di produzione del programma, Banijay, e accolta dalla Rai (dopo i pessimi risultati in termini di ascolti del suo Mercante in fiera). Il manager del volto tv ha fatto sapere che Pino Insegno sarebbe già a lavoro, e che al momento non avrebbe ricevuto comunicazioni da parte di Banijay o dalla Rai.

“Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche in merito all’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino L’eredità per affidargli Affari tuoi va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”, ha affermato. In tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi in merito alla vicenda e, di recente, lo stesso Insegno aveva fatto sapere quale fosse la sua opinione in merito agli ascolti non proprio brillanti di Mercante in Fiera.