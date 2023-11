Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: Perla Vatiero entrerà nel reality dove è presente il suo ex Mirko Brunetti.

Mossa del Grande Fratello e di Alfonso Signorini per aumentare lo share e far parlare ancora di più del reality che, rispetto alle attese, non sembra andare proprio benissimo. Nella prossima puntata ci saranno nuovi ingressi e uno di questi sarà quello di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti.

Grande Fratello, Perla Vatiero concorrente

Alfonso Signorini

La voce sul possibile ingresso al GF di Perla era nell’aria e nelle ultime ore è diventato ufficiale.

Nel corso dell’ultima puntata del reality, infatti, era stato Signorini a dare qualche indizio: “Come è noto il GF non si ferma mai e abbiamo sempre grosse sorprese. Posso già dirvi che prossimamente ci saranno altri inquilini nella casa. E tra questi gieffini potreste esserci anche qualcuno di voi. Potete quindi mandare le vostre candidature”.

E ancora dopo aver parlato con Mirko sulla sua ex Perla: “E a proposito di Perla vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda”.

Non un annuncio, quindi, ma quasi quello del conduttore. A confermare l’ingresso della Vatiero al GF è stato poi Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore Social. Su Instagram, l’esperto ha dato per ufficiale la ragazza come concorrente: “10/11/2023 ora è ufficiale, Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del GF vip. Da oltre un mese si parlava della sua presenza, ma erano solo chiacchiere prive di fondamenta. Gli autori alla fine hanno optato per Perla, con la possibilità “più avanti” anche per Greta, d’altronde i picchi di share grazie a questo triangolo hanno fatto innamorare seduta stante gli autori. Lunedì 13 novembre Perla entrerà nella casa dove si trova il suo ex Mirko. Cosa ne pensate?”.

La reazione di Mirko e Greta

A tal proposito sono già arrivate le prime reazioni. In particolare di Greta, l’ex tentatrice che ha conquistato, anche se per poco Mirko: “Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi resterò una telespettatrice, è meglio. Fidatevi”.

Anche Mirko, dentro la Casa, sembra essere rimasto piuttosto sorpreso dalla decisione di Perla e del programma. Se ne vedranno, quindi, delle belle.

Di seguito anche un post Instagram dell’Investigatore Social che conferma ufficialmente l’ingresso di Perla nella Casa: