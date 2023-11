La Premier italiana Giorgia Meloni e l’ex Andrea Giambruno non si sarebbero lasciati. Fabrizio Corona lancia la bomba.

Non stanno più insieme, o forse sì? Giorgia Meloni ha lasciato pubblicamente l’ex compagno Andrea Giambruno sui social ma, a quanto pare, le cose potrebbe essere ben diverse da come appaiono. Ad affermarlo è Fabrizio Corona che avrebbe avuto alcune dritte da chi è molto vicino alla Premier e al giornalista.

Giorgia Meloni e Giambruno stanno ancora insieme?

Giorgia Meloni Andrea Giambruno

Secondo le ultime informazioni che arrivano sulla Premier e il giornalista, i due non si sarebbero lasciati. Un primo step su questa notizia era stato ricostruito da Oggi che aveva parlato della coppia come in costante comunicazione “cordiale e tenera”.

Ora è stato anche Fabrizio Corona tramite Dillinger News a dare ulteriori dettagli: “Nella giornata di mercoledì, Fabrizio Corona si è recato a Roma e ha incontrato fonti vicine agli ambienti che muovono la politica e che hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”, si legge in un post di Dillinger.

“Ovviamente il Presidente del Consiglio ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina”.

Ovviamente non ci sono state conferme riguardo la vicenda da parte dei diretti interessati e il fatto che tra i due sia rimasto un rapporto cordiale rientra nelle questioni da genitori per il bene della loro figlia. Ad ogni modo non resta che attendere il passare del tempo per scoprire se arriveranno delle novità in un senso o in un altro.

Di seguito anche il post Instagram che riporta lo scoop sulla Premier: