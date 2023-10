Al primo live di X Factor Morgan non ha mancato di scatenare il panico e far parlare di sé dopo essersi scagliato contro gli altri giudici.

Morgan è tornato a X Factor non senza polemiche e, già nel primo live dello show, ha fatto parlare di sé. Il giudice si è scagliato contro un brano di Annalisa, Bellissima, che Ambra Angiolini ha deciso di assegnare a Matteo Alieno, e ha detto:

“Tu potresti cantare tutto. Io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente.” A seguire Morgan si è scagliata contro Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Ambra Angiolini: la bufera al primo live di X Factor

Morgan ha fatto parlare di sé durante il suo ritorno a X Factor e, dopo essersela presa con un brano di Annalisa reinterprato da Matteo Alieno, si è scagliato contro D’Argen D’Amico e Ambra Angiolini per aver favorito l’eliminazione del suo gruppo, gli Animaux Formidables, che si sono esibiti in una sfida contro Asia (concorrente seguita da Fedez).

Morgan confidava che i due mandassero i concorrenti in spareggio facendo sì che fosse il pubblico a decidere chi far restare all’interno dello show. “St***i”, ha tuonato contro i due colleghi giudici, accusandoli di scorrettezza. “Pensavo foste più maturi”, ha affermato furioso. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.