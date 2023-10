L’ex volto del GF Vip, Elenoire Ferruzzi, si è scagliata contro l’edizione del GF attualmente in corso e ha svelato perché.

Attraverso i social Elenoire Ferruzzi ha risposto ad alcune domande dei fan, e non ha mancato di scagliarsi contro la nuova edizione del Grande Fratello e, in particolare, contro alcuni concorrenti dello show (tra personaggi famosi e non). L’ex volto del programma tv ha anche affermato chi, secondo lei, sarebbe l’unica concorrente a meritare di “salvarsi” dal suo giudizio.

“Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso è l’unica che lo tiene in piedi”, ha affermato Elenoire.

Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro la nuova edizione del Grande Fratello e, a seguire, ha affermato che secondo lei l’unica concorrente che meriterebbe il suo sostegno sarebbe Beatrice Luzzi.

La stessa Beatrice nelle ultime ore è balzata agli onori delle cronache per aver detto addio a Giuseppe Garibaldi e, con il suo temperamento, si è attirata non poche critiche da parte dei fan e dei concorrenti del programma. Nonostante questo è senza dubbio una delle protagoniste più in vista della nuova edizione del GF, e sono in tanti a fare il tifo per lei. Nell’ultima diretta del reality show lei e Massimiliano Varrese sono finiti entrambi in nomination insieme hanno avuto un acceso confronto.