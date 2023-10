Valeria Bruni Tedeschi sarebbe stata vittima di una scenata da parte del fidanzato Sofiane Bennacer al Festival del cinema di Roma.

Al Festival del cinema di Roma è stato proiettato l’ultimo film di Valeria Bruni Tedeschi Te l’avevo detto, e – secondo Dagospia – il compagno dell’attrice, l’attore francese Sofiane Bennacer, si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato nel bel mezzo della proiezione dopo aver assistito a una scena focosa – e molto verosimile – tra la compagna e Gianmarco Saurino, di cui probabilmente non sarebbe stato messo al corrente.

“Niente da fare, lui se ne va e l’attrice lo segue. Lui non ne sapeva niente. Si saranno chiariti?”, ha scritto Ivan Rota su Dagospia.

Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi: la scenata di gelosia al Festival del Cinema

Al Festival del Cinema di Roma è stato proiettato Te l’avevo detto, l’ultimo film di Valeria Bruni Tedeschi in cui l’attrice e regista recita al fianco del collega attore Gianmarco Saurino. Durante la proiezione del film il suo compagno le avrebbe fatto una scenata di gelosia, ma sulla questione non vi sono conferme e, secondo Dagospia, non riuscendo a trattenerlo l’attrice lo avrebbe seguito fuori dalla sala.

Valeria Bruni Tedeschi e il compagno francese Sofiane Bennacer si sarebbero conosciuti sul set di Forever Young e hanno ben 32 anni di differenza (lei 58 e lui 26). Sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di scoprire ulteriori particolari in merito alla vicenda.