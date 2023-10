In occasione dell’uscita del suo album Red Light, Elodie ha rilasciato un’intervista in cui ha scagliato una frecciatina contro i trapper.

A quanto pare Elodie non apprezza alcuni esponenti della musica trap e lei stessa ha svelato la questione rilasciando un’intervista a Rockol, in cui ha ammesso:

“Una parte del rap odierno è molto giovane e scadente: forse vedono l’uomo etero in una maniera un po’ vecchia ed emulano un modello americano, non so. Comunque è utile per capire. Non mi piacciono, non li comprendo, e non ci collaborerei mai”, ha dichiarato. A chi si sarà riferita la cantante?

Elodie

Elodie contro la musica trap

Di recente Elodie è balzata agli onori delle cronache per via della sua relazione con Andrea Iannone, con cui sarebbe andata a convivere dopo appena un anno d’amore. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune, e la loro storia sarebbe diventata da subito importante. “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”, ha dichiarato a Verissimo la cantante in merito alla sua storia d’amore con il pilota ed ex fidanzato di Belen.