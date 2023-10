Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Alex Schwazer ha spiegato perché sarebbe intenzionato a lasciare il Grande Fratello.

Durante la diretta al GF Alex Schwazer ha fatto sapere che, se entro lunedì non verranno trasmessi alcuni dei filmati da lui richiesti, lascerà il reality show. In particolare il concorrente ha richiesto che vengano mandati in onda i presunti filmati (o gli audio) in cui si sentirebbe Beatrice Luzzi ammettere di avere un debole per lui.

“Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello.(…) E non sono uno che può permettere di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non sono un bugiardo. Lei ha tirato fuori ancora questa cosa a e me non va di passare per uno che inventa”, ha dichiarato Schwazer rivolgendosi direttamente a Signorini.

Alex Schwazer

Alex Schwazer vuole lasciare il GF

Nelle scorse puntate del programma, Alex Schwazer ha ammesso di aver ricevuto un apprezzamento da parte di Beatrice Luzzi che, dal canto suo, ha smentito con fermezza la vicenda. Per questo motivo Schwazer ha chiesto che vengano mandati in onda i filmati incriminati e ha giurato che, se questo non dovesse avvenire, sarebbe pronto a lasciare il reality show. Signorini gli ha risposto cercando di calmarlo e ha affermato però che, purtroppo, non esiterebbero copie del filmato in questione.

“Io capisco la tua onestà intellettuale, ma conosco il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso. Perché non è che ci siano telecamere in ogni angolo in tutte le stanze e che vanno avanti 24 ore su 24. (…) Nessuno ha detto che tu menti, nella maniera più assoluta credimi. Tu confrontati in confessionale con gli autori del programma“, ha specificato il conduttore. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.