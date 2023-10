Alex Schwazer ha confessato di piacere a Beatrice Luzzi e ha affermato che lei si sarebbe avvicinata a Giuseppe per strategia.

Alex Schwarzer ha sganciato una vera e propria bomba contro Beatrice Luzzi affermando, durante la nomination, che 3 settimane fa lei avrebbe ammesso di avere un debole per lui e aggiungendo che, a suo avviso, si sarebbe avvicinata a Giuseppe Garibaldi solo per strategia.

“In realtà a Bea piace un uomo sposato… sono io. Me lo ha detto tre settimane fa, nella stanza da letto io poi ho detto questo in giardino davanti a altri e tu hai detto che io sono affascinante e poi hai detto “purtroppo è sposato”, questo vuol dire che quello che provi per Giuseppe non è una cosa seria“, ha affermato Schwazer.

Alex Schwazer: la confessione su Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è finita in nomination al GF e, come se non bastasse, Alex Schwazer ha fatto alcune pesanti rivelazioni sul suo conto. L’atleta ha rivelato che lei gli avrebbe detto di avere un debole per lui.

Le sue affermazioni hanno mandato i crisi Beatrice, che è andata su tutte le furie e ha tuonato: “Ma sei pazzo? È follia pura! Cacciate il filmato! Ma come ti permetti, ma come si può pensare che io metta in gioco me stessa e la mia famiglia strumentalmente. Questa è la cattiveria più grande che mi è stata detta in queste sei settimane, non me la dimenticherò mai.”

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se Beatrice riuscirà a salvarsi dalla nomination e si chiedono se lei e Schwazer torneranno a commentare quanto accaduto.