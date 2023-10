Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche degli haters per essersi mostrata in compagnia di Elio Lorenzoni e dei suoi due figli.

A quanto pare Elio Lorenzoni è entrato a far parte a tutti gli effetti della famiglia Rodriguez e infatti nelle scorse ore è stata la stessa Belen a mostrarsi durante una cena in un ristorante in compagnia del fidanzato e dei suoi figli.

La serata è stata da lei documentata attraverso stories e foto, ma sui social non ha mancato come sempre di sollevare le critiche dei fan, che l’hanno accusata di cambiare un uomo dopo l’altro (solo pochi mesi fa si è infatti separata per la terza volta da Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, e in precedenza aveva rotto con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì).

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez a cena con i figli: le critiche sui social

Ancora una volta Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche degli haters, che l’hanno accusata di non essere una buona madre. In particolare in tanti hanno avuto da ridire sul comportamento della showgirl per quanto riguarda la sfera sentimentale visto che il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, sarebbe entrato a far parte della sua famiglia solo da pochi mesi e già conoscerebbe i suoi figli.

“Ma come si fa sti bambini ogni anno un papà diverso mah”, ha scritto qualcuno sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Che tenerezza che mi fa Santiago!!! È nato con Stefano Poi ha visto Andrea Iannone poi un altro che non mi ricordo il nome poi di nuovo Stefano poi Antonino con tanto di arrivo di una sorellina poi di nuovo Stefano poi questo qua”. La showgirl replicherà alle critiche via social?