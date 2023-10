Noemi Bocchi si è mostrata mentre volava in Giappone ma del suo compagno, Francesco Totti, non vi è alcuna traccia.

Nelle ultime settimane Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano aver scelto di mantenere un profilo basso sui social e, nelle ultime ore, la flower designer si è mostrata da sola mentre attendeva di prendere un aereo e infine alloggiava presso una lussuosa stanza d’hotel a Tokyo.

Sui social in tanti si chiedono se lei e Totti torneranno a mostrarsi presto insieme sui social e, tra i fan, c’è già chi teme una crisi tra i due.

Noemi Bocchi

Noemi Bocchi in Giappone: i retroscena su Totti

Nell’ultimo anno Noemi Bocchi e Francesco Totti non hanno perso occasione per mostrarsi insieme o dedicarsi tutto il loro amore e, nelle ultime ore, in tanti sono rimasti stupiti vedendo le ultime stories di Noemi in Giappone, e senza che l’ex calciatore fosse con lei (almeno apparentemente). La coppia tranquillizzerà i fan dei social tornando a mostrarsi unita e felice?

Accanto alla flower designer Francesco Totti sembra aver ritrovato la serenità dopo un periodo non semplice e, soprattutto, dopo la sua discussa rottura da Ilary Blasi (madre dei suoi tre figli). Oggi la showgirl è legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller, e in tanti sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori novità sulla sua vita privata e su quella del suo ex marito.

Nei prossimi mesi la coppia tornerà ad affrontarsi in tribunale per l’annosa questione relativa alla loro separazione, e in tanti tra i fan sperano di saperne di più in merito alla vicenda. La rottura di Totti ed Ilary non è avvenuta in maniera pacifica, e l’ex calciatore ha persino accusato l’ex moglie di avergli sottratto alcuni dei suoi preziosi Rolex. Come andranno a finire le cose tra i due?