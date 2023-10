Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia, Andrea Giambruno potrebbe ricevere presto il benservito anche da Mediaset.

Si mette male per Andrea Giambruno. Il conduttore di ‘Diario del Giorno’ potrebbe essere presto cacciato dal programma e da Mediaset a seguito dei fuorionda pubblicati in tv da Striscia la Notizia che lo vedono protagonista, in negativo, di frasi e commenti decisamente inopportuni, anche verso la sua collega Viviana Guglielmi. Per l’uomo sarebbe la seconda doccia gelata dopo l’annuncio della sua ormai ex compagna Giorgia Meloni sulla fine della loro relazione.

Giambruno cacciato da Mediaset? Cosa filtra

Stando alle indiscrezioni che filtrano e sono state riprese da Dagospia, Giambruno avrebbe le ore contate a Mediaset. Infatti, pare che il giornalista e conduttore di ‘Diario del Giorno’ verrà presto mandato via dopo i fuorionda usciti sul suo conto e pubblicati da Striscia la Notizia.

Al momento non ci sono commenti ufficiali dalle parti ma il programma di norma va in onda alle 15:30 e sicuramente dalle prossime ore si avranno informazioni maggiori.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, per l’uomo sarebbe la seconda doccia gelata nel giro di poche ore. Infatti, questa mattina, la sua ormai ex compagna, Giorgia Meloni, ha annunciato la fine della loro relazione.

L’annuncio della Meloni

La Premier italiana, infatti, via social aveva comunicato con un post di aver chiuso dopo quasi 10 anni, la storia d’amore con Giambruno con cui, le cose, non andavano bene da tempo.

Stando alle parole della Presidente del Consiglio, quindi, i fuorionda non sarebbero il motivo della rottura ma, probabilmente, solo la goccia finale che ha fatto traboccare il vaso.