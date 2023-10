Fedez è stato vittima di uno spietato scherzo di Bigio e Fiorello durante l’ultimo appuntamento con Aspettando Viva Rai2.

Nei giorni scorsi Fedez ha fatto sapere di aver parlato con l’ad Rai Roberto Sergio e, nelle ultime ore, è stato vittima di uno scherzo da parte di Rosario Fiorello e Bigio. Durante l’ultimo appuntamento con Aspettando Viva Rai 2, i due hanno infatti fatto finta di aver telefonato al rapper (al telefono avrebbe risposto una persona con la voce identica a quella di Fedez) e gli hanno rivolto alcune domande in merito ai suoi attuali rapporti con la Rai.

“Federico, confermi che vai da Fazio?”, ha chiesto Fiorello, a cui il presunto rapper ha risposto: “È più facile andare da Fazio che alla Rai. Che cosa mi chiederà? Della mia salute, di Sanremo…”. “Sanremo? Dicci”, ha rilanciato Fiorello. “La direzione musicale mi hanno proposto e credo che accetterò… Chi presenta il dopo Amadeus? Una donna”, ha chiosato il finto rapper. A seguire lo stesso Fedez, nelle sue stories su Instagram,, ha smentito la questione e ha fatto sapere di esser stato vittima di uno scherzo. “Quel pir*a di Fiorello (…) ha fatto finta che io fossi al telefono ma non era vero. Era un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, parla come me normalmente”.

Fedez: le risposte date a Fiorello

Fedez è pronta a diventare da reietto della Rai a direttore musicale a Sanremo? La vicenda ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete, ma ben presto si è scoperto che si trattasse di uno scherzo orchestrato da Fiorello e Bigio. I due, con un insolito stratagemma, hanno fatto finta di telefonare al rapper che, durante la conversazione, avrebbe ammesso candidamente di essere pronto ad occuparsi della direzione musicale di Sanremo.

“Che Fedez faccia il direttore musicale dopo Amadeus ci sta. Ha un gusto musicale incredibile, mi piace”, aveva dichiarato Fiorello, mentre Bigio gli aveva fatto eco affermando: “Conosce il panorama musicale attuale”. A seguire lo stesso Fedez è intervenuto via social per smentire la questione e ha dichiarato: “Non ero io. Non ho mai detto che avrò la direzione artistica di Sanremo 2025 e, se dovesse succedere, farebbe molto ridere”.