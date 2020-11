Gessica Notaro ha raccontato il suo incubo e le sue paure dopo che il suo ex, Edson Tavares, ha presentato ricorso dopo la condanna della Corte d’Appello.

Il 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro è cambiata per sempre: Edson Tavares, l’uomo accusato di averla sfregiata con l’acido con la “ferma volontà di punirla per sempreprivandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso” – come pronunciato alla sentenza della Corte d’Appello (che lo ha condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni) – ha fatto ricorso. In attesa della sentenza della Cassazione la modella ha raccontato a Live – Non è la D’Urso gli incubi che la perseguiterebbero da quel drammatico giorno:

“Per me è ancora è molto dura, vedo fantasmi e faccio incubi, ma mi riserverò fino all’ultimo di essere presente o meno domani, mi crea ancora tanta ansia.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gessicanotaroreal/?hl=it

Gessica Notaro: la sentenza della Cassazione

In questi 3 anni di operazioni, battaglie giudiziarie e incubi, Gessica Notaro non ha mai smesso di combattere per ottenere giustizia. Il suo ex, Edson Tavares, è ritenuto colpevole dell’aggressione e dello stalking ai suoi danni ma dopo la sentenza della Corte d’appello il capoverdiano, tramite i suoi legali, ha presentato ricordo. Sulla questione Gessica Notaro si è espressa a Live – Non è la D’Urso:

“Lui è imputato di un reato molto grave, lui ha il diritto sacrosanto di difendersi, ma io ho estrema fiducia nella magistratura”, ha dichiarato la modella, in attesa che la Cassazione metta per sempre fine al suo incubo condannando il suo ex alla pena prestabilita.

Il suicidio del fratello

Gessica Notaro ha pubblicamente rivelato come l’aggressione del suo ex ai suoi danni sarebbe avvenuta nell’anniversario di un altro avvenimento tragico che ha segnato la sua vita: il 10 gennaio 2011 (sei anni prima che lei fosse aggredita) suo fratello, di soli 20 anni, si è tolto la vita. “Eddy ha scelto quel giorno apposta, in segno di sfida. Mi tornano chiare le parole: te la farò pagare e poi mi ammazzo”, aveva confessato lei a Panorama.

