Confessione di George Ciupilan. L’ex concorrente del Grande Fratello di nuovo alle prese con problemi legati all’alcol.

Sta bene ma ha rotto il suo patto riguardo l’alcol. George Ciupilan, a SDL, ha raccontato di essere ricaduto nel dramma del bere. Il giovane ex concorrente del Grande Fratello aveva parlato già in passato dei suoi problemi ma ora si è messo in gioco svelando una “ricaduta” avuta di recente.

George Ciupilan e il rapporto con l’alcol

George Ciupilan

Nel corso dell’intervista a 360° con SDL, Ciupilan ha raccontato: “Dopo il Grande Fratello sono tornato alla mia vita normalmente i primi due mesi. Poi ho sbagliato determinate strade e determinati modi di vedere le cose”.

Da qui la confessione: “Da due settimane sto benissimo e sto riprendendo a lavorare e fare attività fisica. Sono andato un po’ alla ricerca di me stesso”. Parole che hanno fatto da premessa alla rivelazione più importante relativa ai suoi problemi. “Lo dico pubblicamente, c’è stata una serata dove ho rotto il patto dell’alcol. Ci sono ricaduto di nuovo, poi la mattina seguente mi sono ripromesso di non farlo più. L’ho fatto perché non avevo un obiettivo prefissato, non avevo una strada ben precisa. Mi sono perso e ho sbagliato anche con tante persone vicine a me”.

Proprio a proposito di chi gli è stato vicino ha spiegato: “Tante persone mi hanno dato una mano e hanno cercato di farlo. Quindi ho iniziato a mettermi di nuovo in sesto. Io ero un po’ come al Grande Fratello e non mi esponevo, poi mi sono liberato. Ora sto ascoltando di più mentre prima facevo ‘muro'”.

Di seguito anche il post Instagram di SDL con le parole del ragazzo: