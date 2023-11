Scatto social di spalle per Elettra Lamborghini che ha evidenziato un lato B importante. Non mancano, però, le malelingue.

Quando pubblica qualche foto e storia sui social, Elettra Lamborghini fa sempre il pieno di commenti. Non sempre positivi. Questo è il caso del suo ultimo scatto dove la bella ereditiera ha mostrato il suo lato B super in forma. Per alcuni haters, forse, un po’ troppo…

Elettra Lamborghini, il lato B fa discutere

Elettra Lamborghini

Solamente pochi giorni fa la bella Elettra aveva colpito i suoi seguaci per una importante iniziativa che l’aveva portata a chiedere informazioni per aiutare e, forse, adottare una bambina vittima della guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Ora, invece, la ragazza ha ricevuto ben altre parole per un argomento decisamente più leggero rispetto a quello prima citato.

L’ereditiera, infatti, direttamente da Miami Beach, ha pubblicato una sua foto di spalle mentre guarda l’orizzonte. Fin qui nulla di male se non fosse che la cantante fosse in intimo…

La Lamborghini ha evidenziato nello scatto il suo lato B decisamente in forma dando adito, però, alle polemiche. Molti utenti, infatti, l’hanno accusata di aver utilizzato in passato delle protesi al fine di rendere “migliore” quella zona.

Un’accusa che la ragazza ha sempre rispedito al mittente e che anche in questo caso l’ha vista intervenire a muso duro. Nelle sue stories, infatti, Elettra ha ribadito il concetto già espresso in precedenza: “Comunque, mi sto allenando un sacco. Ci sono giorni in cui mi scoppia il sedere e le gambe dal male ma direi che i risultati si vedono”.

Insomma, anche se non ha risposto direttamente agli haters e alle accuse, la donna ha voluto sottolineare che il suo lato B è frutto solo della fatica e degli allenamenti.

Di seguito anche il post Instagram della donna da cui è nata la discussione sulle protesi e gli allenamenti: