Dalila Di Lazzaro ha aggiornato i suoi fan dei social dopo esser stata costretta a sottoporsi ad alcuni esami clinici.

L’ex modella Dalila Di Lazzaro ha aggiornato i fan dei social sulle sue condizioni e ha svelato che si sarebbe sottoposta in queste ore a dei nuovi esami per il pancreas. “Nuovamente esami del pancreas. Siete tutti nel mio cuore, grazie”, ha scritto l’attrice ed ex modella che, sui social, ha ricevuto una valanga di messaggi d’affetto e solidarietà da parte dei fan.

Dalila Di Lazzaro come sta: le analisi

Attraverso i social Dalila Di Lazzaro ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essersi sottoposta a dei nuovi esami in ospedale. In passato l’attrice ha avuto un grave incidente motociclistico e lei stessa ha confessato che, a seguito di questo, avrebbe sofferto di dolore cronico (sarebbe stata costretta inoltre a restare per molti mesi sdraiata a letto).

Nel 1991 l’attrice è stata colpita dalla più grave tragedia della sua vita quando ha prematuramente perso suo figlio Christian, vittima di un incidente stradale. Nonostante i drammi vissuti nel corso della sua vita, ha sempre cercato di guardare coraggiosamente verso il futuro e ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto scrivendo: “Grazie cuori per il vostro caloroso sostegno”. Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni di salute dell’attrice, e per saperne di più ai fan dei scola non resta che attendere. Dalila Di Lazzaro fornirà nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute?