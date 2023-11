Cuore d’oro per Elettra Lamborghini che vorrebbe adottare o comunque rendersi d’aiuto per una bambina di Gaza.

La guerra tra Israele e Hamas ha portato alla luce il dramma di tantissime vittime civili innocenti. In modo particolare di bambini. Le immagini di alcuni di loro sono state divulgate dai telegiornali e dai media e hanno attirato l’attenzione anche di Elettra Lamborghini. Nel dettaglio una bambina che, a quanto pare, l’ereditiera avrebbe voluto aiutare, magari adottandola.

Elettra Lamborghini e la bambina di Gaza

Attraverso una serie di stories su Instagram, infatti, la Lamborghini aveva scritto condividendo lo scatto della bambina di Gaza in questione: “Breve storia triste (almeno per me). Mesi fa mi innamoro di questa bimba che trovo scorrendo tra miei reels, palesemente traumatizzata per colpa delle bombe. Aveva perso la parola e stava perdendo i capelli dallo stress, non mangiava più nemmeno (secondo quello che dicevano). Ho sentito come un segno del destino, mi ricordava me da piccolina, mi sono detta: ‘basta vado a prenderla. Scrivo all’orfanotrofio immediatamente'”.

Le cose, però, non si sono evolute come la ragazza avrebbe voluto: “Morale, la bimba è ancora in orfanotrofio. Non capisco proprio. Inutile dirvi quanto ci sono rimasta male. Non lo so, ormai me l’ero presa a cuore sapendo ed immaginando quanto sarebbe potuta stare bene con me. Soprattutto durante la guerra, quando si ha bisogno di interventi immediati. Pensavo avessero accettato

subito…figuriamoci”.

Poi, replicando agli inevitabili commenti degli haters sull’argomento, la bella e brava Elettra ha spiegato di non aspettarsi di poter fare tutto subito per questa bambina ma quantomeno che la struttura potessere essere più “collaborativa”, cosa che evidentemente non è capitata. La speranza della ragazza è di riuscire comunque a dare una mano a questa piccolissima vittima della guerra che, come tanti altri bambini, avrebbe bisogno di aiuto.

