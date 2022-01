I gattini dei cartoni animati sono senza alcun dubbio personaggi amati da tutti. Ecco quali sono i più famosi.

Tra i personaggi più amati e presenti in tv, ci sono senza alcun dubbio i gattini dei cartoni animati.

Questi, popolano infatti programmi di ogni tipo praticamente da sempre.

Con la loro dolcezza, l’aspetto incantevole ed il carattere spesso interessante, rientrano infatti tra gli animali più amati, non solo dai bambini ma anche dagli adulti.

Scopriamo quindi quali sono alcuni tra i più noti e apprezzati di sempre.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

I gatti dei cartoni animati che hanno fatto storia

I gatti sono da sempre tra gli animali più amati. Basti pensare alle tante frasi a loro dedicate.

gattino cartone animato

Ovviamente, ce ne sono di famosi anche nei cartoni annimati. Si passa infatti dai classici della Disney, ai cartoni animati che hanno fatto storia in tv fino a quelli giapponesi che pur trattando argomenti diversi hanno avuto almeno un gatto in grado di farsi notare.

Parlando dei grandi classici non si può non menzionare Tom del famoso “Tom e Jerry”.

A Lui si aggiungono Silvestro (il gatto della serie Looney Tunes che cercava sempre di catturare il povero Titti) e Krazy Kat, altro gatto impegnato nell’eterna lotta con un topo che, in questo caso, si chiama Ignazio.

Va poi menzionato anche Felix the Cat, gatto che prima dell’arrivo di Topolino era decisamente famoso.



Tra i gatti storici ma al contempo moderni va poi nominata assolutamente Hello Kitty, alla quale sono stati dedicati cartoni animati, fumetti e quant’altro e che gode da sempre di un importante merchandising. E, non vanno dimenticati gli Aristogatti, Garfield e il mitico Doraemon a cui ancora oggi vengono dedicati anime e film.

Gattini famosi nei cartoni animati più recenti

Andando ai cartoni animati un po’ più recenti (e non solo), non si possono non ricordare Birba, il gatto di Gargamella che è in grado di fiutare i famosi puffi, Giuliano, gatto amico del piccolo Andrea in Kiss me Licia e Torakiki, gattone amico di Spank nella famosa serie omonima che, tra le altre cose vanta anche la presenza della gattina Micia, amata sia da Spank che da Torakiki.

Avvicinandoci ai giorni nostri c’è poi Palla di neve, il gatto dei Simpson e, ovviamente Meowth, gatto presente nei Pokemon.

Di gatti famosi in tv e sopratutto nei cartoni animati ce ne sono ovviamente ancora tanti. E tutti in grado di attirare grazie alla loro simpatia e al carattere sempre molto particolare.

Carattere che può essere dolce quanto scorbutico ma sempre in grado di attirare l’attenzione di chi li guarda.

Riproduzione riservata © 2022 - DG